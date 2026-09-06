Tres Centurias albergará Villa Navidad 2026, adelanta Ortega

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Complejo Tres Centurias de esta ciudad albergará las actividades de la próxima edición de Villa Navidad, a realizarse para fin de año, adelantó Israel Ortega González, director del fideicomiso correspondiente del gobierno estatal.

“Estamos muy emocionados debido a que, por fin, en este año se va a realizar la Estación Villa Navidad en Tres Centurias, con la finalidad de que la gente puede divertirse, pasear con la familia durante la tarde o noche, y que puedan acudir a las actividades”, declaró en entrevista con El Clarinete.

– ¿Ya es un hecho?

– Ya es un hecho. Estamos trabajando sobre ello.

Estación Villa Navidad es un foro correspondiente a la temporada epónima, organizada por el gobierno del estado, que incluye una serie de atractivos como pastorelas, actos recreativos y hasta una pista de hielo.

Por lo pronto, Ortega González resaltó que se mantendrán las actividades culturales que se llevan a cabo de manera semanal en el complejo edificado en los antiguos talleres de ferrocarril que fueron un emblema de la ciudad, durante el siglo pasado.

“Todos los fines de semana llevamos a cabo actividades culturales, artísticas y deportivas. Contamos con un espacio de 80 hectáreas en Tres Centurias y estamos en constante mantenimiento para que la gente pueda venir a disfrutar sin contratiempos”, subrayó el responsable del fideicomiso.