Trump amenaza con ataques a cárteles en México

Redacción

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió estar dispuesto a lanzar ataques militares contra cárteles en territorio mexicano al afirmar que México enfrenta “grandes problemas”, luego de observar los hechos de violencia registrados el fin de semana durante protestas en la Ciudad de México.

“Estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana y hay grandes problemas allá”, dijo Trump en el Salón Oval, al ser cuestionado si ordenaría una operación armada contra organizaciones del narcotráfico dentro de México. “¿Lanzaría ataques en México para detener el narcotráfico? No tengo problema con eso. Haría lo que sea necesario para detenerlo”.

Trump aseguró que su Gobierno conoce “cada ruta” y “cada dirección” de líderes criminales, y justificó la posibilidad de una intervención al afirmar que el tráfico de drogas provoca “cientos de miles” de muertes al año en Estados Unidos. “Es como una guerra”, sostuvo. “¿Lo haría? Probablemente. Estaría orgulloso personalmente de hacerlo… salvaríamos millones de vidas”.

El mandatario insistió en que “gran parte” del problema proviene de México y remató: “No estoy contento con México”.