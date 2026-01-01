Trump arremete contra NBC y amenaza denunciar a periodista 

Redacción

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo un nuevo ataque contra la prensa al anunciar que denunciará a Kristen Welker, titular del emblemático programa Meet the Press de la cadena NBC, ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para exigió que sea objeto de una “reprimenda o castigo”.

La reacción del mandatario se produjo a través de su plataforma Truth Social, luego de que la periodista reportara que el respaldo de Trump a diversos candidatos republicanos ha obtenido resultados mixtos en el panorama electoral.

“Kristen Welker, la impopular ‘presentadora’ del que fuera el gran programa Meet the Press, ahora considerado Meet the Fake Press, acaba de afirmar que Donald Trump tiene ‘resultados mixtos’ en sus apoyos a candidatos, cuando las recientes victorias de Darline Graham y Mike Mazzei sitúan el éxito en un 100% para el Senado y un 98% para la Cámara de Representantes. Debido a esta inexactitud deliberada, será denunciada ante la FCC para que sea reprendida o castigada. Lamentablemente, no es la única”, apuntó el periodista.

Hasta el momento, la cadena NBC no ha emitido una postura oficial ante los señalamientos del mandatario.

Escalada de tensiones con las grandes cadenas de televisión

La amenaza contra Welker se suma a un historial de presiones de la Casa Blanca hacia las cadenas de radiodifusión, a las cuales el mandatario ha urgido reiteradamente a cancelar espacios informativos o de humor críticos con su gestión.

Este episodio coincide con un entorno de fuerte litigio legal entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. A principios de este mes, la cadena ABC y su matriz, The Walt Disney Company, interpusieron una demanda contra la FCC con el fin de frenar una revisión anticipada a las licencias de ocho de sus estaciones locales. La empresa sostiene que la Administración Trump busca represalias normativas por la línea editorial de sus noticieros, luego de que el mandatario presionara públicamente al órgano regulador para revocar dichas concesiones.

De manera paralela, la FCC mantiene abierta una investigación sobre las relaciones entre Comcast, matriz de NBC, y sus filiales locales, como parte de una serie de pesquisas orientadas a los principales conglomerados de comunicación del país.

Aunque la revocación de licencias de transmisión es un procedimiento sumamente inusual en EE. UU. debido a las garantías de libertad de expresión protegidas por la Primera Enmienda, analistas del sector advierten que el uso del órgano regulador como herramienta de amago genera un entorno de presión gubernamental sobre las decisiones editoriales de los medios de comunicación.

Con información de CNN

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