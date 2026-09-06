Trump propone rebautizar Nuevo México como “Nueva América”

Redacción

Washington.- En una nueva iniciativa para modificar la toponimia geográfica dentro y fuera de su territorio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió renombrar el estado de Nuevo México como “Nueva América”. La propuesta fue difundida a través de una publicación en su plataforma Truth Social.

La imagen divulgada muestra el mapa del estado sureño con el nombre original tachado por una marcada cruz roja, colocando en la parte inferior la denominación “Nueva América”, acompañado por la delimitación geográfica y los principales puntos de interés del territorio.

Esta publicación se suma a una serie de propuestas similares realizadas por el mandatario estadounidense para modificar nombres de estados, cuerpos de agua y pasos marítimos internacionales:

Estrecho de Ormuz: Recientemente, el mandatario propuso rebautizar el estratégico paso marítimo en Oriente Medio como el “Estrecho de Trump”. La declaración se dio en el contexto de las tensiones en la región tras el bloqueo de la vía fluvial por parte de Irán a finales de febrero de 2026.

Lago Ontario: En el marco de las disputas comerciales y la imposición de aranceles con Canadá, la administración emitió una orden para denominar este cuerpo de agua como “Lago América”.

Golfo de México: Desde el inicio de su segundo mandato presidencial en enero de 2025, el mandatario adoptó la denominación “Golfo de América” para referirse a esta región marítima.

Con información de EFE