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28 junio, 2026
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Tuberías en mal estado como más de 25 años de antigüedad generan socavones

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El titular del Instituto del Agua (INAGUA) Noel Mata Atilano, apuntó hacia las tuberías vetustas, algunas con más de 25 años de antigüedad, las que están generando los socavones en distintos puntos.

El funcionario estatal declaró a medios informativos que los tubos están cediendo con el paso de los años, concluyendo con su vida útil.

Reconoció que no hay recurso que alcance para modernizar la red de tuberías al 100 por ciento.

Se refirió al caso del socavón que apareció hace un año en el Ojo de Agua y que cobró la vida de un policía, su costo alcanza alrededor de los 200 millones de pesos para menos de un kilómetro.

“Mientras se siga envejeciendo la red se van a continuar con estos problemas de los socavones”, remató.