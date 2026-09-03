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3 septiembre, 2026
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UAA cierra festejos por los 40 años de Letras Hispánicas

Con un emotivo reencuentro intergeneracional entre fundadores, docentes, egresados y estudiantes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes concluyó las jornadas conmemorativas por el 40° aniversario de la Licenciatura en Letras Hispánicas.

Durante la ceremonia de cierre, la Dra. María Antonia Montes González, jefa del departamento, enfatizó que este aniversario trasciende lo académico para celebrar cuatro décadas de lecturas, voces y vivencias que consolidan a la literatura como una herramienta viva para comprender y transformar el entorno.

La clausura oficial estuvo a cargo de la Dra. Blanca Elena Sanz Martín, decana del Centro de las Artes y la Cultura, quien reconoció la activa participación de conferencistas, creadores y talleristas que, a lo largo de tres días de actividades, dieron cuenta del impacto y la vigencia del estudio de las letras en la UAA.