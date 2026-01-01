UAA fortalece programas académicos ante nuevos retos tecnológicos

Ante un entorno profesional y tecnológico en constante transformación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes mantiene una revisión de la calidad y pertinencia de sus programas académicos. En este sentido, las licenciaturas en Comercio Electrónico y Biotecnología, así como las ingenierías en Sistemas Computacionales y Computación Inteligente, participan en un proceso de evaluación externa a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Durante la presentación de las autoridades de las Comisiones de Pares Académicos Externos de los Comités de Ingeniería y Tecnología, de Ciencias Naturales y Exactas y de Ciencias Sociales y Administrativas, el Mtro. en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la UAA, destacó que estos ejercicios permiten contar con una perspectiva externa sobre el trabajo institucional, identificar fortalezas y detectar áreas de oportunidad para la mejora continua.

Añadió que esta revisión permanente forma parte de la responsabilidad de la Universidad como institución pública y de su compromiso con los resultados de su labor educativa, al tiempo que contribuye a fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad.

En otro momento, el Mtro. Francisco Javier Solana Ortiz, vocal ejecutivo del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas de los CIEES, destacó la trayectoria de la UAA en materia de evaluación, acreditación y mejora continua, y explicó que el proceso permitirá integrar un informe con las fortalezas y recomendaciones de los programas, que será considerado para determinar el resultado y vigencia de las acreditaciones.

Asimismo, la Mtra. Norma Villegas López, vocal ejecutiva del Comité de Ciencias Naturales y Exactas de los CIEES, resaltó que la autoevaluación realizada por las comunidades académicas será contrastada con la perspectiva de estudiantes, egresados, profesores, áreas de apoyo y empleadores, lo que permitirá obtener una visión integral de cada programa educativo.

Por su parte, el Mtro. Guillermo Domínguez Aguilar, decano del Centro de Ciencias Básicas, destacó entre las fortalezas de sus programas las oportunidades de formación de los estudiantes de Biotecnología en instituciones nacionales y extranjeras, la participación de universitarios de Computación Inteligente en competencias y proyectos interdisciplinarios, así como la inserción laboral nacional e internacional de los egresados de Sistemas Computacionales.

En tanto, el Mtro. Guillermo Miramontes Acevedo, decano del Centro de Ciencias Empresariales, destacó que la evaluación llega en un momento relevante para Comercio Electrónico, cuyos estudiantes obtuvieron recientemente el primero, segundo y tercer lugar nacional en la categoría de Tecnología del Reto ANTAD Emprende 2026. Añadió que los cambios derivados de la inteligencia artificial, la analítica de datos y los nuevos modelos de negocio hacen necesario revisar constantemente la formación profesional.

Finalmente, las autoridades universitarias agradecieron la participación de los pares académicos y reiteraron la disposición de las comunidades universitarias involucradas para contribuir activamente en este proceso, que permitirá fortalecer la calidad, pertinencia e innovación de estos cuatro programas educativos.