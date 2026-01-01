UAA recibe Congreso Estatal de Salud Mental 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes abrió sus puertas al primer Congreso Estatal de Educación y Salud Mental, donde se congregaron docentes, directores, psicólogos, orientadores educativos, profesionales de la salud y estudiantes, para dialogar sobre los retos que enfrenta la enseñanza en la era digital y su relación con el bienestar emocional de las personas.

Al dar inicio a las actividades, el rector de la UAA, Mtro. en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, reconoció el trabajo realizado entre la universidad, el Club Rotario Aguascalientes, el Centro de Especialidades Psicológicas y del Neurodesarrollo (PSIGE) y del Instituto Municipal de Salud Mental de Aguascalientes (IMASAM), para concretar este congreso, destacando que este tipo de alianzas permiten sumar esfuerzos a favor de temas que hoy se encuentran en el centro de las preocupaciones sociales y educativas.

En este contexto, el rector señaló que el congreso representa una oportunidad para recordar que la salud de una persona difícilmente puede entenderse por partes, especialmente cuando se habla de infancias, adolescencias y juventudes, donde el bienestar emocional, las relaciones familiares, la vida escolar y la interacción con la tecnología se encuentran profundamente conectadas.

Al dar la bienvenida, el decano del Centro de Ciencias de la Salud, el Dr. Sergio Ramírez González, destacó la organización de este tipo de encuentros en un contexto donde la educación y la salud mental se encuentran cada vez más vinculadas. Señaló que el congreso surge de la necesidad de reflexionar sobre los desafíos que plantea la nueva realidad digital y la manera en que esta transforma los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, el presidente del Club Rotario Aguascalientes, el Dr. Jorge Prieto Macías, agradeció a la UAA por abrir sus puertas para la realización de este encuentro y destacó que la educación atraviesa un momento de transformación que exige nuevas formas de pensar y actuar. Bajo la temática “Despertar educativo: nuevas miradas para enseñar y aprender en la era digital”, señaló que educar hoy implica mucho más que transmitir conocimientos; significa contribuir a la formación de personas íntegras.

Con la realización de este Primer Congreso Estatal de Educación y Salud Mental, la UAA continúa brindando espacios de reflexión, diálogo y colaboración interdisciplinaria que contribuyan a comprender y atender los desafíos actuales de la educación y el bienestar emocional en una sociedad cada vez más influida por los cambios tecnológicos.