UCI permitirá usar ruedas de 32 pulgadas en carreras de MTB

Redacción

EU.-La Unión Ciclista Internacional, el mayor organismo del ciclismo, ha confirmado una noticia que puede suponer una revolución en la disciplina del MTB, el ciclismo de montaña: el uso en competición de las ruedas de 32 pulgadas, un tamaño mayor del que se utiliza actualmente.

La noticia fue confirmada por la propia UCI al portal Mountain Bike Action, y desde el organismo aseguraron que sí se permitirá el uso de estas bicicletas de cara a 2026. “La comisión de MTB siempre ha considerado el ciclismo de montaña como el laboratorio del ciclismo, con reglas estrictas en cuanto al equipamiento. Por eso no se prohibirán las ruedas de 32 pulgadas en las carreras de MTB”.

Sin embargo, lo que sí que se mantiene inalterable es que las dos ruedas de las bicicletas en competiciones de MTB sean del mismo tamaño, tal y como recoge el reglamento de la UCI, pese a la sugerencia de varios ciclistas de equipar ruedas traseras de 29 pulgadas y delanteras de 32. Por lo pronto habrá que esperar a 2026 para ver si las ruedas de 32 pulgadas han llegado al MTB para revolucionar por completo la competición.

Con información de AS