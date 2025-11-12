UIF denunciará a 13 casinos por presunto lavado de dinero

Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos en distintos estados del país por presunto lavado de dinero, tras detectar operaciones irregulares con flujos internacionales y plataformas digitales no supervisadas.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Édgar Amador Zamora, la decisión se tomó en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal luego de una investigación que permitió identificar patrones financieros consistentes con tipologías internacionales de lavado.

Los establecimientos bajo indagatoria operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se detectaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, informó Hacienda.

Las pesquisas también revelaron el uso de plataformas digitales para dispersar y ocultar recursos ilícitos, utilizando a personas con perfiles económicos modestos —amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados— como intermediarios a cambio de un pago, con el fin de legitimar los ingresos obtenidos aparentemente por juegos de azar.

La UIF adelantó que dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación para el seguimiento de posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y faltas fiscales.

Hacienda destacó que las acciones forman parte de un esfuerzo de cooperación internacional con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos, así como con el Grupo de Acción Financiera (GAFI).