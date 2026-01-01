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20 agosto, 2026
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Un gato sin hogar encuentra refugio y trabajo en una nueva cristalería de Turquía

Redacción

Turquía.-Hace cerca de un año, Ferhat Hayat y su padre inauguraron una cristalería en Turquía. Durante la jornada de apertura y organización del establecimiento, los propietarios notaron la presencia de un felino de pelaje blanco y naranja que observaba el movimiento desde el acceso principal.

Ante la permanencia del animal, los comerciantes le ofrecieron alimento y le adecuaron un espacio para pernoctar al exterior del local. Al día siguiente, el gato regresó e ingresó directamente a la tienda para instalarse en una de las sillas destinadas al personal del negocio.

Los dueños asumieron su cuidado, lo bautizaron como Şakir, cubrieron su esquema de vacunación y lo integraron como habitante permanente de la cristalería. Desde entonces, el felino recorre la zona durante el día y mantiene como hábito constante saltar al cuello de Ferhat para saludarlo cada vez que este le abre los brazos dentro del establecimiento.