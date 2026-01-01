Un muerto y un herido deja choque en Rincón de Romos

Oscar Salado

​Rincón de Romos, Ags.- Una maniobra de rebase mal calculada sobre la carretera federal 45 Norte dejó como saldo un hombre sin vida y otro más lesionado de gravedad, además de cuantiosos daños materiales, a la altura del Rancho Santa Fe.

​El trágico accidente ocurrió al filo de las 20:00 horas, en los carriles de circulación que conducen de sur a norte, a la altura del kilómetro 46.

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Ambas camionetas circulaban en la misma dirección cuando el conductor de una de las unidades intentó efectuar un rebase sin tener la distancia ni el tiempo suficiente.

​La imprudente maniobra provocó un fuerte impacto lateral entre ambos vehículos. Tras la colisión, una de las camionetas perdió el control, proyectándose hacia la derecha e impactando de lleno contra la barra metálica de contención.

Debido a la velocidad y a la fuerza del golpe, ambas unidades terminaron fuera del flujo vehicular sobre el acotamiento.

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​Derivado del violento encontronazo, el conductor de una camioneta Dodge Ram en color blanco salió eyectado de la cabina, quedando tendido a un costado del camino.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Rodríguez Puentes, de 51 años de edad, quien falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones sufridas al impactar contra el suelo.

​Por su parte, el conductor de la otra unidad involucrada, una camioneta Dodge Dakota también en color blanco, resultó con heridas de consideración.

El lesionado fue atendido por paramédicos del ISSEA en el sitio y trasladado de urgencia al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica especializada.

​Elementos de la Guardia Nacional y servicios periciales acudieron a la zona para acordonar el área, realizar los peritajes correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. ‎