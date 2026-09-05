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5 septiembre, 2026
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Unen esfuerzos Municipio e ISSEA con esterilizaciones gratuitas en Altavista

Redacción

Aguascalientes, Ags.-María Teresa Rendón Esquive coordinadora general de Salud del Municipio de Aguascalientes informa que reafirmando lazos en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes se llevarán a cabo nuevas jornadas de esterilización, las cuales se realizarán los días 09 y 10 de septiembre en la colonia Altavista.

El miércoles 09 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, el Quirófano Veterinario Móvil estará en el Parque Altavista con dirección en calle Rafael Arrellano #918 en la Colonia Altavista, se darán 15 lugares los cuales se deben agendar a los números 449 918 30 69 y 449 238 33 06.

El jueves 10 de septiembre, de 8:00 a 14:00 horas, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes y el Quirófano Veterinario Móvil unirán esfuerzos para realizar 55 esterilizaciones gratuitas nuevamente en el Parque Altavista, en calle Rafael Arellano #918, Altavista, para agendar la cita están disponibles los números 449 918 30 69 y 449 238 33 06.

Para que la mascota pueda ser esterilizada debe de estar sana, haber pasado 3 semanas desde que terminó su último celo o que dejó de lactar, debe de haber cumplido los 5 meses de edad y no pasar los 6 años, además de no ser de razas como pug o shih tzu y haber sido desparasitado recientemente.

Hay que cumplir también con los siguientes requisitos: el propietario debe ser mayor de edad, llevar copia de la INE y el registro del Padrón de Mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas), presentarse a la hora indicada con la mascota con correa o transportadora y una cobija, la mascota debe ir bañada y con un ayuno de 12 horas de todo tipo de alimento y líquidos, si el animal es agresivo o nervioso debe llevar bozal.

Además, Teresa Rendón mencionó que se seguirán realizando estas jornadas de esterilización donde los médicos del Departamento de Salud y Bienestar Animal colaboran con el ISSEA para realizar más intervenciones.