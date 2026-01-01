Urgen las nuevas unidades de transporte anunciadas por Movilidad: Montero

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imperativo que ya entren en funcionamiento las cien nuevas unidades de transporte público para la ciudad capital, apuntó el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la comisión de Transporte Público del Congreso, luego del anuncio oficial que previó el banderazo de salida para este mismo mes.

“Es lo que ha anunciado el director de la Agencia, Ricardo Serrano. Entiendo que ya llegaron las unidades al estado, están poniendo las plataformas o el sistema necesario. Esperamos que a la brevedad ya estén en circulación, pues será muy bueno para la ciudadanía”, comentó en entrevista el representante del PAN.

– ¿Ya urgen las nuevas unidades para el servicio?

– Sin duda, si son cien unidades el objetivo es que la gente espere menos en las paradas de camiones.

Ricardo Serrano, titular de Movilidad en el estado, declaró que las nuevas unidades de transporte de camiones urbanos ya estaban en la ciudad de Aguascalientes, previendo que puedan comenzar a brindar servicio este mismo mes.

Por lo pronto, Montero de Alba resaltó que ya se encuentra en operaciones la Agencia de Movilidad que el Poder Legislativo avaló desde finales del año pasado, enfocada a impulsar la mejora del servicio de transporte en sus diferentes modalidades.

“De acuerdo a la ley que aprobamos en el Congreso que tuvimos en diciembre, a partir del 1 de agosto ya quedó instalada al cien por ciento y con la facultad que la ley le confiere”, remarcó el legislador panista.