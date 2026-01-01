Va MIAA tras los morosos desde que adeudan 3 meses en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) inició un programa para notificar y exigir pagos a los usuarios que acumulan tres meses o más de atraso en sus recibos.

José Juan Aguiñaga, director de Enlace Comunitario, afirmó que el organismo busca generar conciencia entre la población, más que sancionar.

“Se está concientizando de que pues los usuarios del servicio, la mayoría debemos reconocerlo, son usuarios cumplidos y aquellos que se encuentran en cierto periodo de morosidad, pues están siendo notificados, se les está invitando a que se acerquen a nuestros centros de atención”, explicó.

Detalló que los usuarios pueden optar por liquidar la totalidad de la deuda o realizar abonos.

“Si no lo pagan en lo pueden pagar en su totalidad, que vayan abonando a la cuenta, que muestren esa voluntad de solidarizarse, así como todo el resto de usuarios”, señaló.

Aunque no precisó el monto de la cartera vencida, aseguró que se trabaja de manera intensiva para reducirla.

Aguiñaga apuntó que existe un área específica de notificadores que acude diariamente a entregar invitaciones y avisos de pago.

“Morosos, así como tal, no tenemos una cifra exacta, pero lo que sí les puedo decir es que esta parte se está trabajando a través de un área específica, de notificadores permanentemente y de manera diaria y los usuarios se están acercando a los centros de atención”, comentó.

El director precisó que a partir del tercer mes de atraso se considera que un usuario entra en mora, aunque MIAA insiste en no llegar a ese punto.

“Bueno, generalmente podemos considerar que un usuario se encuentra en mora cuando se cumplen tres meses o más, pero no hay que esperarnos a eso, les hemos insistido mucho a los usuarios que sean oportunos en sus pagos”, expuso.