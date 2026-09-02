Van 8 perros muertos a manos de policías en Aguascalientes, denuncian activistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Canelo no es el primer can que pierde la vida a manos de policías locales, denunciaron activistas de los derechos de animales, quienes cuestionaron la falta de capacitamiento de uniformados para afrontar ese tipo de situaciones.

Aurea Escobedo López, presidenta de la agrupación Fortaleza Animal y representante local de la Confederación Nacional de los Derechos de Animales, detalló que suman al menos ocho casos en total de perros ultimados por fuerzas de la ley en los últimos ocho años.

“Se supone que son elementos capacitados para actuar y no lo han demostrado. No es sólo Canelo. Tenemos el caso de Gordo, asesinado por dos disparos de policía y con afectaciones a un propietario; el perrito Junior, donde los policías rompen malla de una casa y le acribillan delante de unos niños. Los casos de Soñadora, que murió por un policía de la delegación Terán durante la pandemia; el de Angel, un cachorro en la colonia Lázaro Cárdenas; el perro Güero, de la Fidel Velázquez; así como Sombra, que la ahorcaron y la tiraron en el monte. Apenas en enero mataron a Laika, que le dieron un balazo. Ahora tenemos a Canelo”, precisó.

– ¿Son ocho casos?

– Los que yo tengo registrados, pero hay muchísimos casos.

Durante una manifestación a las afueras de Palacio de Justicia, Escobedo López remarcó que las muertes de canes involucran a policías estatales y municipales, pero que la mayoría son en las gestiones de Antonio Martínez Romo, actual responsable de seguridad en el estado; reiterando que no ha habido espacio para el diálogo con el funcionario.

A inicios de semana, vecinos de la colonia Insurgentes, al sur de la ciudad, denunciaron que un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presuntamente disparó de forma deliberada a un perro de nombre Canelo, privándole de la vida, luego que ladró al paso del agente que se transportaba en una motocicleta. Las personas de la zona puntualizan que el can era comunitario y que no habría agredido a nadie, pues debido a su avanzada edad, carencia de colmillos.

Por su parte, Priscila González Alvarado, presidenta de Ángeles con patitas, reveló que vecinos de la zona se encuentran con temor de represalias por haber ventilado el caso; lo cual no impedirá que presenten las denuncias correspondientes

“Exigimos justicia para Canelo. Es falso que haya mordido a un policía, pues ya ni siquiera tenía dientes. Pero en todo caso que muestren el cuerpo y que presenten las pruebas que dicen tener”, retó.

González Alvarado agregó que se presentó una denuncia contra quien resulte responsable por la muerte de Canelo; haciendo hincapié que los policías accionaron sus armas enfrente de menores de edad de la zona.

De paso, lamentaron el accionar de Omar Plesent, como titular de la Proespa, por falta de resultados y pidieron que el funcionario elija mejor personal para atención de esos sucesos.