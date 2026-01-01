Vándalos lanzan “ponchallantas” y siembran el pánico en Aguascalientes; reportan varios vehículos afectados



Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una noche de terror e incertidumbre vivieron automovilistas que transitaban sobre la carretera 70 Poniente, luego de que sujetos desconocidos arrojaran artefactos metálicos artesanales, conocidos como “ponchallantas”, provocando daños severos a por lo menos cuatro vehículos y una intensa movilización policial.

​Los hechos se registraron la noche de este miércoles a la altura del fraccionamiento Valle Redondo, en los carriles de circulación que van de poniente a oriente.

​El ataque y la confusión

​De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar, los conductores avanzaban de manera normal cuando repentinamente se toparon con los picos de acero sobre la carpeta asfáltica. Debido a la velocidad y la falta de visibilidad, les fue imposible esquivarlos.

​Testimonio: Una de las conductoras afectadas relató momentos de tensión al circular por la avenida Adolfo Ruiz Cortines.

La mujer detalló que observó a un sujeto vestido con una prenda roja en pleno arroyo vehicular, quien arrojaba los artefactos directamente al paso de los coches sin que ella pudiera hacer algo para evitar el impacto.

​El estallido sucesivo de los neumáticos generó pánico entre las víctimas y testigos. Varias llamadas ingresaron de inmediato a la línea de emergencia 911, donde los usuarios reportaban haber escuchado supuestas detonaciones de arma de fuego.

​Movilización policial

​Al sitio acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal, quienes tras implementar un dispositivo de seguridad y revisar la zona, descartaron que se tratara de una balacera. Los oficiales confirmaron que los estruendos que alarmaron a la población correspondieron a las llantas que tronaban al ser destrozadas por el metal.

​Los uniformados se encargaron de barrer la zona y recolectar los artefactos metálicos, los cuales fueron depositados en un bote blanco y subidos a la batea de una patrulla para quedar bajo resguardo de la corporación.

​El saldo

​Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, quedando todo en daños materiales y un fuerte susto. Los automovilistas afectados tuvieron que trasladarse por sus propios medios a una vulcanizadora cercana para reparar los daños.

​Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas por este atentado contra las vías de comunicación.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes y el rastreo de las cámaras de vigilancia para dar con el paradero del peligroso sujeto de rojo y sus posibles cómplices.