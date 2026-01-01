Vándalos lanzan “ponchallantas” y siembran el pánico en Aguascalientes; reportan varios vehículos afectados

Oscar Salado
Aguascalientes, Ags.- Una noche de terror e incertidumbre vivieron automovilistas que transitaban sobre la carretera 70 Poniente, luego de que sujetos desconocidos arrojaran artefactos metálicos artesanales, conocidos como “ponchallantas”, provocando daños severos a por lo menos cuatro vehículos y una intensa movilización policial.
Los hechos se registraron la noche de este miércoles a la altura del fraccionamiento Valle Redondo, en los carriles de circulación que van de poniente a oriente.
El ataque y la confusión
De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar, los conductores avanzaban de manera normal cuando repentinamente se toparon con los picos de acero sobre la carpeta asfáltica. Debido a la velocidad y la falta de visibilidad, les fue imposible esquivarlos.
Testimonio: Una de las conductoras afectadas relató momentos de tensión al circular por la avenida Adolfo Ruiz Cortines.
La mujer detalló que observó a un sujeto vestido con una prenda roja en pleno arroyo vehicular, quien arrojaba los artefactos directamente al paso de los coches sin que ella pudiera hacer algo para evitar el impacto.
El estallido sucesivo de los neumáticos generó pánico entre las víctimas y testigos. Varias llamadas ingresaron de inmediato a la línea de emergencia 911, donde los usuarios reportaban haber escuchado supuestas detonaciones de arma de fuego.
Movilización policial
Al sitio acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal, quienes tras implementar un dispositivo de seguridad y revisar la zona, descartaron que se tratara de una balacera. Los oficiales confirmaron que los estruendos que alarmaron a la población correspondieron a las llantas que tronaban al ser destrozadas por el metal.
Los uniformados se encargaron de barrer la zona y recolectar los artefactos metálicos, los cuales fueron depositados en un bote blanco y subidos a la batea de una patrulla para quedar bajo resguardo de la corporación.
El saldo
Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, quedando todo en daños materiales y un fuerte susto. Los automovilistas afectados tuvieron que trasladarse por sus propios medios a una vulcanizadora cercana para reparar los daños.
Hasta el cierre de esta edición, no se reportan personas detenidas por este atentado contra las vías de comunicación.
Las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes y el rastreo de las cámaras de vigilancia para dar con el paradero del peligroso sujeto de rojo y sus posibles cómplices.