Vanessa Huppenkothen sufre presunta persecución en CDMX; confirma estar a salvo

Redacción

Ciudad de México.- La periodista y conductora deportiva Vanessa Huppenkothen vivió momentos de angustia durante la noche del miércoles mientras transitaba a bordo de su vehículo por vialidades de la alcaldía Tlalpan. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la comunicadora documentó el instante en que el conductor de una camioneta particular realizaba maniobras sospechosas para presuntamente cerrarle el paso e impedir su avance.

Durante la emisión —que posteriormente fue eliminada de su cuenta oficial de Instagram pero cuyos fragmentos se viralizaron rápidamente en plataformas digitales—, Huppenkothen visibilizó el temor que enfrentaba al percatarse de que circulaba sin compañía.

“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace. Ay, no. Diosito santo. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya. No se va a ir. Vengo sola, ayúdenme, por favor. Por favor, por favor”, expresó entre lágrimas la presentadora de TUDN.

Ante el incremento de la tensión en el trayecto, la periodista lanzó un desesperado mensaje solicitando auxilio: “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr”.

De acuerdo con el testimonio de la conductora, el asedio concluyó cuando el vehículo agresor frenó su marcha al percatarse de la presencia de dos camionetas militares que transitaban por la misma vía. El conductor optó por orillarse, momento que Huppenkothen aprovechó para acelerar y ponerse a salvo.

Horas más tarde, la comunicadora reapareció en sus historias para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que había logrado llegar sin lesiones a su domicilio:

“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”.

Hasta el momento se desconoce si la periodista presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). En plataformas digitales, diversos usuarios relacionaron el comportamiento del automovilista con la modalidad delictiva conocida como “montachoques”; sin embargo, las autoridades capitalinas no han emitido una versión oficial al respecto.

Con información de Quien

Foto: Instagram.