Vendimia y tradición se vive en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El Viñedo Casa Leal fue escenario de las Fiestas de la Vendimia, una celebración que reunió vino, tradición y gastronomía como parte de las experiencias turísticas que ofrece Jesús María.

El presidente municipal, César Medina, participó junto a Mauricio González, secretario de Turismo del Estado, y Armando García, titular de la Instancia de Turismo municipal.

Penélope I, Reina de la Feria de los Chicahuales, y las princesas Andrea y Alexa, embajadoras turísticas de Jesús María, recorrieron los viñedos.

También se realizó el tradicional pesaje de la Reina, calculando simbólicamente su peso en botellas de vino.

Entre pisa de uva, vino y paella, los asistentes disfrutaron de una experiencia que fortalece la vocación turística y vitivinícola del municipio.