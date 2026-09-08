Ventas de Nissan van en picada; caen en agosto 5.4%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La armadora Nissan registró una disminución en sus ventas de vehículos ligeros tanto durante agosto como en el acumulado de enero a agosto de 2026, de acuerdo con cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

Durante agosto, Nissan comercializó 22 mil 388 unidades, cifra que representa una reducción de 5.4 por ciento respecto a las 23 mil 671 unidades vendidas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la empresa con operaciones y presencia industrial en Aguascalientes reportó la venta de 172 mil 941 vehículos, es decir, 1.5 por ciento menos que las 175 mil 568 unidades comercializadas durante el mismo periodo del año pasado.

La contracción en las ventas de Nissan contrasta con el comportamiento general del mercado automotriz nacional, que durante enero-agosto de 2026 registró un crecimiento acumulado de 4.68 por ciento.

De esta manera, la marca enfrenta un escenario de retroceso en sus niveles de comercialización, pese a mantenerse como uno de los principales participantes del mercado mexicano.