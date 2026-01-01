Veracruz: Policías de Córdoba se van a paro por falta de municiones

Redacción

Córdoba, Ver.- Elementos de la Policía Municipal de Córdoba, demarcación gobernada por el partido Morena, se declararon en paro de labores y realizaron una protesta pacífica para denunciar la falta de cumplimiento en sus prestaciones económicas, la carencia de equipamiento básico y las condiciones de alta precariedad en las que operan diariamente.

Los oficiales inconformes se concentraron en las instalaciones de la corporación civil, donde expusieron ante los medios una serie de irregularidades que ponen en riesgo su integridad física. Entre las omisiones administrativas más graves, los uniformados señalaron un desabasto crítico de municiones para el personal operativo que patrulla tanto la cabecera municipal como las comunidades rurales, una situación alarmante al tratarse de una región con persistentes índices de inseguridad.

La mesa de demandas de los agentes incluye la falta de pago de la prima vacacional y otros estímulos laborales rezagados. Asimismo, manifestaron que el ayuntamiento ha fallado en la dotación de uniformes adecuados y equipo de protección personal.

“No tenemos las herramientas mínimas para defender a la ciudadanía ni para protegernos a nosotros mismos. Salir a la calle sin suficientes municiones en una zona de riesgo es una sentencia de muerte”, manifestó de forma anónima uno de los oficiales en huelga.

Los agentes han solicitado el establecimiento de una mesa de diálogo directo con las autoridades municipales y estatales, advirtiendo que no reanudarán sus actividades de vigilancia hasta que exista un compromiso firmado para subsanar los adeudos y las deficiencias logísticas.

La manifestación de los policías de Córdoba se produce en un contexto de vulnerabilidad extrema para las fuerzas del orden en la entidad. De acuerdo con el más reciente informe anual de la organización civil Causa en Común, Veracruz cerró el año 2025 en la quinta posición nacional con el mayor número de elementos policiales asesinados en el cumplimiento del deber.

Con información de El Universal

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