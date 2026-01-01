Víctimas de abuso eclesiástico en Argentina rechazan la próxima visita del papa León XIV

Redacción

Argentina.-La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina expresó su firme rechazo al viaje que el papa León XIV realizará al país del 8 al 11 de noviembre, en la que será la primera parada de su gira latinoamericana por Uruguay y Perú. Mediante un comunicado emitido el pasado martes, la organización acusó a la Santa Sede de mantener esquemas de encubrimiento hacia los perpetradores y descartó cualquier intención de sostener un encuentro con el pontífice. La postura del colectivo se da a conocer previo a la reunión que la alta jerarquía del episcopado argentino sostendrá este jueves en el Vaticano para coordinar la agenda del itinerario papal.

El colectivo sostuvo que la política de “Tolerancia Cero” promovida durante el pontificado de Jorge Bergoglio funciona como una maniobra para ocultar los casos, al tiempo que denunció la falta de respuesta ante un informe sobre presuntos agresores enviado a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores a finales de 2025. Asimismo, señalaron la ausencia de sanciones canónicas ejemplares hacia clérigos con condena firme, citando el caso de Julio Grassi —sentenciado en 2017 a 15 años de prisión por abuso de un menor—, sobre quien el Vaticano no ha confirmado su expulsión del estado clerical mientras trasciende que continúa oficiando misa para internos en su centro penitenciario.

Frente al pronunciamiento respaldado por organizaciones homólogas de Chile, Colombia y Europa, un representante de la Conferencia Episcopal Argentina indicó bajo anonimato que el sector eclesiástico mantiene una postura de respeto hacia todas las opiniones. Esta controversia contrapone las demandas locales con el llamado a la transparencia y la reparación de daños que el papa León XIV dirigió a la cúpula católica durante su visita a España realizada en junio pasado.