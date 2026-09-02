(Video) Acusan censura gubernamental tras protesta de desaparecidos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A través de sus redes oficiales, la organización Caso Maverick, encabezada por Francisco Javier Espinoza, denunció una grave crisis de desapariciones en el estado y acusó a la administración estatal de actuar de manera indolente y autocrática tras las recientes manifestaciones realizadas el pasado 30 de agosto.

De acuerdo con el comunicado difundido por la agrupación, las actividades iniciaron con una misa en la Catedral de Aguascalientes, donde se instaló nuevamente un buzón de paz por las personas desaparecidas gracias al apoyo empático de la Iglesia. Posteriormente, los contingentes se trasladaron de forma pacífica hacia Palacio de Gobierno, sitio en el que colocaron ropa y zapatos como símbolos de la ausencia de sus familiares.

El colectivo señaló con indignación que las autoridades retiraron de forma inmediata el memorial colocado en la vía pública el mismo día de su instalación. Calificaron esta acción, junto con el retiro de las prendas y calzado, como un acto de censura y de negación institucional ante una problemática que califican como alarmante.

La organización destacó además que las protestas se extendieron de manera simultánea a otros puntos de la entidad, como una nutrida marcha en el municipio de Pabellón de Arteaga que también concluyó con una celebración religiosa. Según el posicionamiento de Caso Maverick, es la primera vez en la historia que al menos tres municipios alzan la voz de esta manera, evidenciando un descontento generalizado y una falta de atención a los familiares de las víctimas.

Finalmente, el movimiento a cargo de Francisco Javier Espinoza enfatizó que el Estado ha fallado de manera negligente, advirtiendo que las cifras de desapariciones desde 2024 a la fecha registran incrementos significativos en comparación con años anteriores, por lo que exigieron respuestas claras.