(Video)  Denuncian corte de agua por manifestarse en Asientos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Habitantes del municipio de Asientos que mantienen una manifestación pacífica a las afueras de la Presidencia Municipal denunciaron la suspensión del servicio de agua potable, situación que atribuyeron a las autoridades locales como una medida de presión ante su protesta.

Los manifestantes señalaron que han permitido el acceso a servicios que consideran indispensables, como el cajero automático, Telégrafos y Registro Civil, además de permitir las actividades en áreas donde se atiende a personas enfermas o trabajadores de la mina, con el objetivo de no afectar a la población.

Sin embargo, aseguraron que actualmente el pueblo no cuenta con agua debido a que personal del Ayuntamiento no estaría realizando las labores necesarias para abrir las válvulas y restablecer el suministro.

Los habitantes rechazaron haber cerrado, soldado o colocado candados en las válvulas o bombas de agua, y reiteraron que su protesta no busca afectar los servicios básicos de la población.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la gobernadora y al secretario de Gobernación para que intervengan y pidieron a las autoridades municipales cumplir con su obligación de garantizar los servicios públicos.