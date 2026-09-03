(Video) El Gus, ratero conocido de Las Huertas cristaleó un taxi

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3 septiembre, 2026
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Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Un hombre y su hijo le pusieron una corretiza al Gus un conocido ratero del fraccionamiento Insurgentes, también conocido cómo Las Huertas en la zona sur de esta ciudad.

En un video se aprecia cómo este sujeto rompe un cristal de la puerta trasera del costado del copiloto en la madrugada de este jueves para apoderarse de un artículo olvidado en el interior del vehículo de alquiler.

Al sonar la alarma, el propietario del vehículo y el hijo de este salen a perseguir a este hombre entre las calles Abraham González esquina con José María Maytorena.

El evento se verificó a las 5:10 horas.

Lo malo es que cuando la ciudadanía desquita su coraje luego hay contra demandas y quieren quitarle dinero a la gente honrada, ante la falta de un sistema más severo para este tipo de delincuentes.