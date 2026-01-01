(Video) Vecinos de Casa Sólida atrapan a rata de dos patas 

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20 agosto, 2026
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Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Habitantes del fraccionamiento Casa Sólida, en la zona de Sierra de Quila, decidieron no quedarse con los brazos cruzados y tomaron la iniciativa tras detectar a varios sujetos intentando robar en el lugar.

Persecución y captura

Al percatarse de las intenciones de los sospechosos, un grupo de colonos se organizó de inmediato para perseguirlos.

A pesar del despliegue de los vecinos, los delincuentes intentaron escapar en distintas direcciones, logrando acorralar y detener únicamente a uno de los implicados, mientras que los demás lograron darse a la fuga.

Sin respuesta oficial

A pesar de que los residentes reportaron la emergencia a los números de auxilio desde el primer instante y mantuvieron retenido al sospechoso, las patrullas nunca hicieron acto de presencia.

La indignación de la comunidad va en aumento, pues señalan que la ausencia de las autoridades deja a la colonia completamente expuesta ante la delincuencia.

Exigen la intervención inmediata de los mandos policiales para el traslado del detenido y el reforzamiento de la vigilancia en la zona.