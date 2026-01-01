(Video)La CNTE acusa a SNTE de boicotear reunión  en el ISSSTE

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La reunión tripartita que representantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrían con autoridades del ISSSTE nacional y de la subdelegación en Aguascalientes fue interrumpida por integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), denunció Jorge Luis Martínez, representante de la CNTE en el estado.

El dirigente señaló que el encuentro tenía como objetivo abordar las condiciones del servicio de salud para los trabajadores, así como plantear diversas demandas relacionadas con el ISSSTE. Sin embargo, afirmó que la presencia de integrantes del SNTE terminó por entorpecer la mesa de trabajo.

Martínez acusó a los integrantes del sindicato de ingresar de manera violenta a las instalaciones, empujar las puertas y a elementos de seguridad, además de lanzar consignas durante la protesta.

“Prefirieron venir a atacarnos a los que estamos luchando por la salud, que ir a protestar de esas situaciones”, sostuvo.

El representante de la CNTE agregó que la reunión será reagendada, aunque señaló que las peticiones de su organización quedaron entregadas a las autoridades. Subrayó que las demandas planteadas buscan mejorar los servicios y garantizar los derechos de salud de los trabajadores.

Asimismo, reconoció que existe una marcada división entre las organizaciones sindicales del sector educativo, pero aseguró que la CNTE no busca apropiarse de posibles acuerdos o reconocimientos, sino que se concreten mejoras para los trabajadores.

“Por nosotros no hay problema, mientras en este caso que era la salud mejore, no hay problema si el acuerdo lo hacen ellos o lo hacemos nosotros”, afirmó.

Martínez también cuestionó que el SNTE haya acudido a la subdelegación del ISSSTE en lugar de participar en las protestas relacionadas con los pagos y las modificaciones fiscales que, según señaló, afectan a los trabajadores.