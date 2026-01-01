(Video)Recibe Arámbula presidencia municipal de Asientos

Redacción

Aguscalientes, Ags.-El secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, acudió este miércoles a recibir las instalaciones de la Presidencia Municipal de Asientos, tomadas desde el sábado por habitantes inconformes con el proceso para la creación del municipio número 12 de Aguascalientes.

Durante el encuentro con los manifestantes, Arámbula reconoció que la protesta se ha desarrollado de manera pacífica, sin agresiones, daños a las instalaciones ni ruptura del diálogo, por lo que reiteró la disposición del Gobierno del Estado para escuchar sus planteamientos y buscar acuerdos.

El funcionario señaló que el día anterior recibió a representantes de los inconformes, entre ellos José Antonio y Enrique, quienes expresaron su preocupación por el proyecto de creación del nuevo municipio, al considerar que la propuesta divide a la población, afecta su territorio y ha sufrido modificaciones durante el proceso.

Arámbula informó que llevó estas inquietudes ante tres diputados y que buscará reunirse con más legisladores, particularmente de otras fuerzas políticas, con el objetivo de que el análisis del tema cuente con pluralidad.

Asimismo, explicó que la premura para avanzar en el proceso está relacionada con los tiempos electorales, ya que de no concretarse dentro de los plazos establecidos no sería posible realizar elecciones para el nuevo municipio el próximo año.

El secretario general de Gobierno insistió en que el diálogo permanecerá abierto y llamó a mantener las reuniones de manera ordenada. Añadió que, en caso de alcanzarse algún acuerdo, este será entregado a los representantes de la administración municipal de Asientos presentes en la mesa, entre ellos la síndica, la secretaria de Gobierno y el área jurídica.