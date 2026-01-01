(Video)Reportan enfrentamiento y presunto “coche bomba” rumbo a Villa García, Zacatecas

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un fuerte operativo de seguridad se registra sobre la carretera estatal 47, en dirección a Villa García, Zacatecas, en los límites con San José de Ocampo, Asientos, Aguascalientes, donde se reporta un presunto enfrentamiento entre autoridades y civiles armados.

El ataque ocurrió al filo de las 13:30 horas sobre la carretera estatal 47 en límites con la carretera estatal 43, en la frontera entre ambos estados.

De manera preliminar, trascendió que durante los hechos habría resultado al menos un elemento policiaco lesionado, aunque no se descarta que pudiera haber más personas heridas. Los elementos lesionados habrían sido trasladados a hospitales de Villa García, Zacatecas, para recibir atención médica.

Asimismo, de manera extraoficial se reporta la presencia de un presunto “coche bomba” relacionado con los hechos, situación que habría generado un amplio despliegue de las corporaciones de seguridad.

Sobre la carretera estatal 47 también quedó completamente calcinado un vehículo Mazda de color rojo, de modelo reciente, así como una motocicleta, unidades que permanecen en la zona mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

En el operativo participan elementos de la Policía Estatal de Zacatecas, Policía Estatal de Aguascalientes, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Ministerial de Aguascalientes.

La información continúa en desarrollo y se espera que las autoridades confirmen oficialmente lo ocurrido, así como el número de personas lesionadas y las circunstancias en las que se incendiaron los vehículos.