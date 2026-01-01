(Videos) Crece inconformidad magisterial contra dirigencia del SNTE Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La inconformidad entre docentes del estado contra la dirigencia de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Adriana Ochoa Díaz, continúa creciendo y haciéndose visible en distintas reuniones delegacionales, donde maestros han manifestado públicamente su descontento por temas relacionados con las condiciones laborales, salariales y de representación sindical.

La más reciente muestra de este malestar se registró durante una reunión de la delegación D-I-16, cuyos integrantes entregaron un documento dirigido a la secretaria general de la Sección 1, en el que expresan su inconformidad por la organización del festejo del Día del Maestro, al considerar que quienes fueron motivo de la celebración no fueron realmente tomados en cuenta dentro del evento.

En el escrito, fechado el 9 de junio de 2026, los docentes también cuestionan el incremento salarial anunciado para el magisterio, al señalar que durante semanas se generaron expectativas sobre un aumento del 13 por ciento que, afirman, no se reflejó en los términos esperados por la base trabajadora.

Asimismo, a través de redes sociales los maestros han exhibido videos y fotografías donde muestran su malestar y reprochan la falta de avances en demandas históricas relacionadas con el sistema de pensiones y jubilaciones, entre ellas el respeto a los derechos de quienes se encuentran bajo el décimo transitorio, la modificación del esquema de cálculo de pensiones y la reducción de la edad de retiro para trabajadores de la educación.

Durante la lectura del documento, representantes de la delegación señalaron que estas demandas fueron parte de los compromisos planteados al magisterio en procesos electorales anteriores, por lo que exigieron que la representación sindical asuma una defensa más firme de los intereses de los trabajadores.

La manifestación de la delegación D-I-16 se suma a otras expresiones de inconformidad registradas en semanas recientes en reuniones delegacionales de la Sección 1 del SNTE. En diversos encuentros, docentes han alzado la voz mediante pancartas y consignas para exigir respuestas a sus demandas, e incluso en algunos casos han abandonado las sesiones encabezadas por representantes de la dirigencia sindical como señal de protesta.

Los inconformes sostienen que existe una creciente distancia entre la dirigencia y la base magisterial, por lo que demandan mayor apertura al diálogo, transparencia en la toma de decisiones y acciones concretas para atender los temas que consideran prioritarios para el gremio educativo.