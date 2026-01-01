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28 agosto, 2026
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Viernes caluroso se pronostica para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Prevalece el pronóstico de clima caluroso para Aguascalientes, durante el transcurso de éste viernes, de acuerdo al informe que fue dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional. 

De esta manera, habrá temperaturas entre los 30 hasta 35 grados centígrados  en nuestra entidad; aunque no se descarta la posibilidad de que se presenten ligeras lluvias aisladas en algunas zonas.

A nivel nacional, se prevén lluvias puntuales intensas para algunas regiones de como Guerrero, además de precipitaciones pluviales que serán fuertes en Jalisco, Colima, Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz  y Yucatán.