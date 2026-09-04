Viernes con posibilidades de chubascos para Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene la posibilidad de que puedan registrarse intervalos de chubascos para Aguascalientes durante el transcurso del día, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En contraparte, la onda de calor seguirá en nuestra entidad, contemplándose temperaturas de al menos 30 grados centígrados en diversas zonas; junto con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

A nivel nacional, se esperan lluvias intensas para algunas entidades como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.