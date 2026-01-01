Vinculada a proceso por robarse botellas de tequila en tienda

La Fiscalía General del Estado informa que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jhoana “N”, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de Robo Calificado, ocurrido al interior de una tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Independencia, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2026, cuando la imputada se encontraba al interior del establecimiento comercial y presuntamente se apoderó de dos botellas de tequila, sin efectuar el pago correspondiente por la mercancía.

La investigación establece que Jhoana “N” habría cruzado las líneas de cajas sin realizar el pago de los productos. Al percatarse de lo ocurrido, empleados del establecimiento solicitaron el apoyo del 911, por lo que elementos policiales acudieron al lugar y realizaron la detención de la señalada, quien fue puesta a disposición de la autoridad junto con los objetos presuntamente sustraídos y las actas correspondientes.

Tras la detención, la agente del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes e integró los datos de prueba necesarios para presentar a la detenida ante la autoridad judicial, a fin de que se determinara su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y, tras analizar los datos de prueba presentados por la representación social, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jhoana “N” por el delito de Robo Calificado.

Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional impuso prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.