Vinculado a proceso por corrupción de menores en Pabellón

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan “N”, señalado como probable responsable del delito de corrupción de menores e incapaces, en perjuicio de dos víctimas, por hechos registrados en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.



De acuerdo con los datos de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto de 2026, cuando el imputado, quien anteriormente se desempeñaba como maestro de una de las víctimas, habría establecido contacto con ella mediante la aplicación WhatsApp y, aprovechándose de la relación de confianza derivada de su vínculo como docente, la invitó a acudir a su domicilio.



La víctima adolescente acudió al lugar acompañada de un amigo. Una vez en el domicilio, presuntamente Jonathan “N” les proporcionó bebidas alcohólicas y, de acuerdo con las investigaciones, también habría suministrado marihuana a una de las víctimas. Tras el consumo de las sustancias, ambos adolescentes perdieron el conocimiento, por lo que el imputado los habría trasladado posteriormente a una de las habitaciones del inmueble.



Las víctimas permanecieron en dicho lugar hasta el arribo de la madre de una de ellas, quien procedió a trasladarlas para que recibieran la atención correspondiente y se llevaran a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.



A partir de ese momento, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género inició las acciones ministeriales correspondientes, integrando la carpeta de investigación y recabando los datos necesarios para establecer la probable responsabilidad del señalado.



Como resultado de las investigaciones efectuadas, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jonathan “N”, quien posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal.



Durante la audiencia inicial, la Juez de Control resolvió vincular a proceso a Jonathan “N” por el delito de corrupción de menores e incapaces. Asimismo, a petición de la representación social, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, además de establecerse un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.