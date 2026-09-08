Vinculan a Edson Álvarez en conflicto por presunto secuestro y deuda

Redacción

Ciudad de México.-El futbolista mexicano Edson Álvarez y su pareja, Sofía Toache, fueron señalados por el productor y periodista deportivo Juan José López Ordóñez de tener conocimiento de un presunto secuestro exprés en su contra ocurrido en noviembre de 2024, derivado de una disputa legal y económica por 3.5 millones de pesos y la propiedad de un inmueble en la colonia San Rafael de la Ciudad de México.

De acuerdo con las declaraciones del productor vertidas en TVNotas, el conflicto financiero se originó tras la realización de un documental sobre la trayectoria del seleccionado nacional de cara al Mundial de 2022. López Ordóñez afirma que el proyecto fue encargado con un costo de 3.5 millones de pesos que no fueron saldados, además de señalar que Jonathan Toache, suegro del deportista, asumió la copropiedad de un inmueble de su propiedad valuado en 30 millones de pesos sin realizar inversión alguna.

El afectado detalló que la privación de la libertad ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo por órdenes directas de Toache y que, tras presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público en Lomas de Chapultepec, señaló como presuntos cómplices al mediocampista y a su pareja. Según lo relatado por López Ordóñez, cuenta con material audiovisual y testimonios para respaldar las querellas de adeudo e intimidación.

Por su parte, el entorno del jugador del West Ham reiteró ante medios deportivos que el atleta no encomendó dicho material audiovisual ni tiene responsabilidad en las transacciones de Toache. Asimismo, confirmaron que la representación legal del deportista alista un pronunciamiento oficial para desmentir las acusaciones de complicidad y aclarar el deslinde total del conflicto.