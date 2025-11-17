Vinculan a proceso a Mauro acusado por atentados al pudor

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía Estatal, a través de las agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Mauro “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual y atentados al pudor.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos ante la autoridad judicial, el imputado presuntamente ejercía asedio de índole lascivo en contra de la víctima, conducta que generaba afectaciones a su tranquilidad y entorno.

Asimismo, se estableció que presuntamente el 14 de marzo de 2024, Mauro “N” se realizó tocamientos insanos frente a un negocio donde la víctima se encontraba, lo que motivó la denuncia correspondiente.

Tras recibir el reporte, las agentes del Ministerio Público llevaron a cabo las diligencias de investigación necesarias, mismas que permitieron integrar los elementos suficientes para solicitar la orden de aprehensión.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación Criminal en la colonia Vistas de Oriente.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la autoridad jurisdiccional valoró los datos de prueba presentados por esta representación social y determinó vincular a proceso al imputado por los delitos señalados.

Como parte de las medidas impuestas en esta etapa procesal, la Juez de Control ordenó la aplicación de prisión preventiva justificada, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y el adecuado desarrollo del proceso penal.