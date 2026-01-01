Violencia psicológica y económica contra mujeres creció 20% en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- La directora general del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, (IMMA), Karla Paola Ávila, informó que la violencia psicológica es la más frecuente que atienden seguida de la violencia económica y en tercer lugar la física.

Alertó además que los reportes de violencia familiar se disparan un 20% después de la Feria de San Marcos, principalmente por conflictos relacionados con dinero.

“Después de la feria es cuando ya nos llegan las señoras, con las quejas, sobre todo por la violencia económica”, señaló.

Según los datos que maneja el IMMA, los días con mayor incidencia de reportes son jueves, sábado y domingo, concentrados en la zona oriente de la ciudad y en un horario de 12 de la noche a 2 de la mañana.

De las más de 5 mil llamadas al 911 registradas de enero a abril en nuestra entidad por violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el instituto recibe y atiende aproximadamente el 30% de esas mujeres.

“Llegan con una inseguridad, pensando que no tienen la capacidad para salir adelante ellas mismas, y es cuando nosotros entramos con nuestros programas para apoyarlas”, concluyó.