15 C
Aguascalientes
11 noviembre, 2025
Tendencias

Muere hombre aplastado por su camioneta en Calvillo, Aguascalientes

Ambientalistas exigen ser incluidos en el plan de manejo de…

Fiscalía descarta amenazas del crimen organizado contra alcaldes de Aguascalientes 

Confirma Turismo nueva ruta aérea Aguascalientes-Mazatlán 

Accidentes en casa con menores de edad disminuyen hasta en…

¿De qué murieron más los aguascalentenses en 2024?

Mayoría de municipios de Aguascalientes sigue sin cumplir en regulación…

Alistan operativo de cierres de calles por tianguis navideño en…

Elección de nuevo ombudsperson recibirá propuestas de izquierda o derecha…

Calvillo, principal municipio de Aguascalientes con migración a EEUU: INM

Visita Leo Montañez a vecinos del fraccionamiento Balcones de Ojocaliente

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente, el presidente municipal, Leo Montañez visitó a los vecinos para corroborar la eficiencia de los servicios públicos y conocer las áreas de oportunidad del lugar.

Para fortalecer la seguridad vial en la zona, se solicitó a la Dirección de Movilidad del Municipio el cambio a un sólo sentido de circulación en la calle Balcones del Sur, con el objetivo de reducir riesgos y hacer más seguro el cruce de peatones, especialmente de estudiantes y trabajadores.

Asimismo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos atendió solicitudes de vecinas y vecinos interesados en integrarse al programa «El Árbol de mi Casa», reafirmando el compromiso ciudadano con un entorno más verde y un mejor cuidado del medio ambiente.

Leo Montañez reiteró el compromiso de continuar recorriendo todos los rincones de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Aguascalientes.