Visita Leo Montañez a vecinos del fraccionamiento Balcones de Ojocaliente

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente, el presidente municipal, Leo Montañez visitó a los vecinos para corroborar la eficiencia de los servicios públicos y conocer las áreas de oportunidad del lugar.

Para fortalecer la seguridad vial en la zona, se solicitó a la Dirección de Movilidad del Municipio el cambio a un sólo sentido de circulación en la calle Balcones del Sur, con el objetivo de reducir riesgos y hacer más seguro el cruce de peatones, especialmente de estudiantes y trabajadores.

Asimismo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos atendió solicitudes de vecinas y vecinos interesados en integrarse al programa «El Árbol de mi Casa», reafirmando el compromiso ciudadano con un entorno más verde y un mejor cuidado del medio ambiente.

Leo Montañez reiteró el compromiso de continuar recorriendo todos los rincones de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Aguascalientes.