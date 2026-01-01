¡Vive el eclipse parcial de luna en el Museo Descubre!

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El jueves 27 de agosto, acompáñanos a disfrutar de una noche muy especial bajo las estrellas. La Luna alcanzará hasta un 93 % de oscurecimiento, regalándonos un espectáculo astronómico excepcional. ✨

📍 Explanada del Planetario

🕗 A partir de las 20:00 h

🎟️ Entrada gratuita

🔭 Observación con telescopios

🌌 Acceso al Observatorio Astronómico

☕ Cafetería y camiones de comida (food trucks)

🎶 Música ambiental

🌑 20:34 h | Inicio de la fase parcial

🌕 22:13 h | Máximo del eclipse

🌒 23:52 h | Final de la fase parcial

¡Ven con tu familia y sé parte de una noche inolvidable en el Museo Descubre! 💫

La observación estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a que el cielo se encuentre despejado.