¡Vive el eclipse parcial de luna en el Museo Descubre!

Redacción
Aguascalientes, Ags.-El jueves 27 de agosto, acompáñanos a disfrutar de una noche muy especial bajo las estrellas. La Luna alcanzará hasta un 93 % de oscurecimiento, regalándonos un espectáculo astronómico excepcional. ✨
📍 Explanada del Planetario
🕗 A partir de las 20:00 h
🎟️ Entrada gratuita
🔭 Observación con telescopios
🌌 Acceso al Observatorio Astronómico
☕ Cafetería y camiones de comida (food trucks)
🎶 Música ambiental
🌑 20:34 h | Inicio de la fase parcial
🌕 22:13 h | Máximo del eclipse
🌒 23:52 h | Final de la fase parcial
¡Ven con tu familia y sé parte de una noche inolvidable en el Museo Descubre! 💫
La observación estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a que el cielo se encuentre despejado.