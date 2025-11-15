Voceros de AMLO se burlan y ofenden a la abuela de Manzo en redes

Redacción

Ciudad de Méxioco.-Ideólogos de Morena y voceros del expresidente Andrés Manuel López Obrador se burlaron en redes sociales y ofendieron a la abuela de Carlos Manzo, luego de su participación en las marchas de este sábado.

En el mensaje el usuario identificado como Pedro Miguel (PM_Navegaciones), hace alusiones despectivas: “Ustedes no lo entienden porque son chairos atolizados, pero la juventud es una cuestión de actitud “, se lee en el posteo.https://c75889a0c58d19141d966950ad10e216.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0

A través de una imagen en la red social X, el usuario subió una imagen en la que muestra una fotografía de la abuela de Carlos Manzo, en silla de ruedas convertida en meme. La imagen fue editada y le pusieron como fondo que se encontraba en una tienda departamental.

La marcha de este sábado en la CDMX fue encabezada por la abuela del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre. La señora, que se encuentra en silla de ruedas, fue acompañada de consignas como “Fuera Morena”.

Las personas que caminaban por Paseo de la Reforma también coreaban: “Todos somos Carlos Manzo”, “No somos unos, no somos dos, pinche gobierno, cuéntanos bien”, “Viva Michoacán”, “Revocación”, “Narco gobierno”.

La concentración no sólo es de jóvenes como se pedía en la convocatoria, en ella, hay adultos mayores, de edad media y menores de edad.

Algunos asistentes portan camisas blancas como se solicitó previamente a través de redes sociales.

También aparecen mantas con mensajes de apoyo al alcalde asesinado en Uruapan y consignas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Latinus