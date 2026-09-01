Volcadura deja 2 hermanos muertos en salida a Zacatecas

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una jornada de trabajo concluyó en tragedia la noche de este martes en el cruce de las carreteras federales 25 y 45 Norte, conocido como la Salida a Zacatecas, donde dos hermanos que se dedicaban a la venta de quesos perdieron la vida de manera instantánea al volcar la camioneta en la que viajaban.

​Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio Durón Soto, de entre 45 y 50 años de edad, y su hermano Luis Francisco Durón Soto, de rango de edad similar.

Ambos regresaban de surtir sus productos en comunidades como Villa Juárez y zonas aledañas cuando ocurrió el fatal percance.

​Alrededor de las 20:00 horas, los comerciantes transitaban de oriente a poniente sobre la carretera federal 25 a bordo de una camioneta Dodge Ram en color blanco con camper.

Al aproximarse a la intersección con la 45 Norte, el conductor notó que la luz del semáforo parpadeaba de verde a amarillo, por lo que aceleró para ganarle al cambio de luces y virar a la izquierda.

​Al efectuar la maniobra a exceso de velocidad, perdió el control del manubrio, lo que provocó que la unidad volcara sobre su costado.

El impacto colapsó el toldo del vehículo sobre la cabina, aplastando a ambos hermanos. ​Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial, Bomberos del Estado y paramédicos del ISSEA.

Pese al despliegue de los cuerpos de rescate, únicamente se pudo confirmar que los ocupantes ya no contaban con signos vitales.

El área quedó resguardada para los peritajes de ley y la extracción de los cuerpos por parte de Servicios Periciales. ‎