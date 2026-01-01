Volcadura en El Llano, Aguascalientes deja un lesionado 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Policía Estatal de Carreteras atendieron el reporte de accidente tipo salida de camino que se registró sobre la carretera estatal número 43 en el municipio de El Llano, el cual dejó como saldo una persona lesionada que fue trasladada a recibir atención médica al hospital.

El reporte del accidente se recibió en el Servicio de Emergencia 911, en el que se informa que sobre la carretera estatal número 43 a la altura del kilómetro 18, en el tramo comprendido entre la cabecera municipal de Palo Alto con la comunidad de El Terremoto, se había registrado un accidente tipo salida de camino, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos.

A su arribo localizaron volcado sobre su toldo un vehículo de la marca Nissan, en color negro, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conducido por Martín N de 57 años de edad, fue trasladado por paramédicos del ISSEA a recibir atención médica.

Finalmente de acuerdo a los indicios en el lugar del accidente, uniformados de la Policía Estatal de Carreteras determinaron que el vehículo marca Nissan, Tsuru, en color negro, transitaba sobre la carretera estatal número 43, en sentido de circulación de sur a norte y al arribar al kilómetro 18+000 su conductor pierde el control de la dirección del vehículo hacia la derecha, saliendo del camino, para posteriormente volcarse y quedar en posición final sobre su toldo, con su parte frontal en dirección hacia el sur.