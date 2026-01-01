29 C
Aguascalientes
28 agosto, 2026
Tendencias

Chiapas: helicóptero donde viaja gobernador debe aterrizar de emergencia

“Ineptitud de diputados para crear municipio 12”: CIOAC

Mujer y su madre se manifiestan contra creación del Municipio…

Leo Montañez encabeza festejos por Día de la Abuela y…

Cruz Azul y Mónaco logran acuerdo por Erik Lira

Mota defiende separación de Villa Juárez; “habrá beneficio para ambos…

Sitian policías Plaza de la Patria previo a la votación…

Estrella de Green Bay podría ser suspendido por delitos menores 

Hasta 8 mil pesos gastan familias por regreso a clases: Economistas

Viernes caluroso se pronostica para Aguascalientes

Volkswagen contempla despidos en su planta de Puebla 

Redacción 

Puebla.-  La armadora Volkswagen en esta entidad comenzará la reducción de su plantilla laboral en la planta de Cuautlancingo, Puebla, con una serie de liquidaciones como parte de los acuerdos con la representación sindical.

De acuerdo a medios como el portal e-consulta y La Jornada Oriente, el ajuste contempla la liquidación de 800 obreros contratados a partir de 2023 con tres años de antigüedad, así como la salida de otros 400 empleados mediante un programa de retiro voluntario dirigido a personal de edad avanzada o con restricciones médicas.

Las liquidaciones acordadas entre la firma automotriz y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen de México incluyen esquemas de retiro con compensaciones de entre el 150 y el 200 por ciento. 

Como parte de las mismas negociaciones, ambas partes habrían pactado distanciar las revisiones salariales a periodos de al menos 18 meses, medida que refleja la compleja coyuntura económica que enfrenta la corporación a nivel internacional.

Las liquidaciones acordadas entre la firma automotriz y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen de México (SITIAVW) incluyen esquemas de retiro con compensaciones de entre el 150 % y el 200 %. Como parte de las mismas negociaciones, ambas partes habrían pactado distanciar las revisiones salariales a periodos de al menos 18 meses, medida que refleja la compleja coyuntura económica que enfrenta la corporación a nivel internacional.

Hasta el momento, ni la directiva de Volkswagen de México ni la dirigencia del SITIAVW han emitido comunicados oficiales formales sobre el proceso en marcha.

Con información de e-consulta y La Jornada Oriente.