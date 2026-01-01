Volkswagen contempla despidos en su planta de Puebla 

Redacción

Puebla.- La armadora Volkswagen en esta entidad comenzará la reducción de su plantilla laboral en la planta de Cuautlancingo, Puebla, con una serie de liquidaciones como parte de los acuerdos con la representación sindical.

De acuerdo a medios como el portal e-consulta y La Jornada Oriente, el ajuste contempla la liquidación de 800 obreros contratados a partir de 2023 con tres años de antigüedad, así como la salida de otros 400 empleados mediante un programa de retiro voluntario dirigido a personal de edad avanzada o con restricciones médicas.

Las liquidaciones acordadas entre la firma automotriz y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen de México incluyen esquemas de retiro con compensaciones de entre el 150 y el 200 por ciento.

Como parte de las mismas negociaciones, ambas partes habrían pactado distanciar las revisiones salariales a periodos de al menos 18 meses, medida que refleja la compleja coyuntura económica que enfrenta la corporación a nivel internacional.

Las liquidaciones acordadas entre la firma automotriz y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen de México (SITIAVW) incluyen esquemas de retiro con compensaciones de entre el 150 % y el 200 %. Como parte de las mismas negociaciones, ambas partes habrían pactado distanciar las revisiones salariales a periodos de al menos 18 meses, medida que refleja la compleja coyuntura económica que enfrenta la corporación a nivel internacional.

Hasta el momento, ni la directiva de Volkswagen de México ni la dirigencia del SITIAVW han emitido comunicados oficiales formales sobre el proceso en marcha.

Con información de e-consulta y La Jornada Oriente.