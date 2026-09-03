Volkswagen parece encontrar una solución para no cerrar Seat 

Redacción

La histórica firma automotriz española Seat podría dejar de fabricar automóviles a más tardar en 2029. De acuerdo con el semanario económico alemán WirtschaftsWoche, la junta directiva del Grupo Volkswagen contempla la “discontinuidad de la marca española” dentro de los documentos estratégicos que votará en su reunión programada para este viernes 4 de septiembre.

El informe revela que los planes del consorcio alemán apuntan a reestructurar sus operaciones de cara a 2030, lo que implicaría el cierre definitivo de la producción de vehículos bajo el sello de Seat para concentrar todos los recursos y la apuesta comercial en su marca hermana, Cupra. La decisión vendría acompañada de una mesa de negociación para gestionar recortes masivos de personal dentro de la compañía.

Seat S.A. integra actualmente a la firma tradicional y a Cupra, marca nacida como una subdivisión deportiva que posteriormente fue impulsada como firma independiente bajo la gestión de Luca de Meo. Este movimiento estratégico buscaba posicionar modelos con un diseño diferenciado y una mayor percepción de calidad, garantizando márgenes de ganancia más altos por cada unidad vendida.

Los datos financieros más recientes respaldan el peso creciente de la división de alto rendimiento: el 56% de las ventas globales de Seat S.A. corresponden a vehículos Cupra, los cuales registraron un crecimiento superior al 30% en comparación con 2024. La meta establecida por la directiva para 2030 contempla alcanzar un margen de beneficio del 6%, apoyado en un plan de reducción de costes del 20%.

La postura de la compañía

Consultados por el portal especializado Xataka, voceros de Seat precisaron que hasta el momento no se ha tomado una determinación definitiva sobre el futuro de la marca:

“A día de hoy no se ha tomado ninguna decisión. Informaremos en el momento oportuno sobre cualquier decisión estratégica que afecte a SEAT S.A.”, señalaron representantes de la firma.

No obstante, la directiva reconoció que el contexto global del sector automotriz atraviesa por transformaciones severas que han impactado las operaciones durante el último año, por lo que el Grupo Volkswagen se encuentra trabajando en un plan integral de eficiencia y competitividad para todas sus filiales.

Con información de Xataka.

foto: X SEAT México.