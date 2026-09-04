Vuelve la influenza; reporta Aguascalientes cinco casos

Redacción

Aguascalientes, Ags. Durante la actual temporada de influenza interestacional 2026, el estado de Aguascalientes ha registrado un total de 772 casos notificados como Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de los cuales cinco han sido confirmados como positivos a influenza.

De acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Salud Federal, con corte al 31 de agosto de 2026 (Semana 34), estos casos positivos representan una proporción de 0.6% de positividad en la entidad, manteniéndose hasta el momento sin registro de defunciones a causa de este virus en el estado.

A nivel nacional, el panorama de la temporada interestacional reporta 25,431 casos notificados de ETI e IRAG, confirmándose 536 casos positivos de influenza (lo que representa un 2.1% de positividad general) y un total de 10 defunciones en todo el país. Las muertes a nivel nacional se han concentrado en entidades como Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Las autoridades sanitarias federales mantienen la vigilancia epidemiológica en todas las entidades para monitorear el comportamiento del virus durante este periodo interestacional.

Fotografía IA B