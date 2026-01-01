Wall Street cierra en rojo presionado por datos de inflación e índice PCE

Redacción

Wall Street concluyó la jornada de este miércoles con caídas en sus principales indicadores, encabezadas por el Dow Jones de Industriales que retrocedió un 0.21 %. La conducta del mercado reflejó la cautela de los inversores tras analizarse los recientes datos del índice subyacente de precios de gastos de consumo personal (PCE), el parámetro clave que utiliza la Reserva Federal para evaluar la inflación.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones retrocedió a las 53 mil 463 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 cedió un 0.02 %, ubicándose en siete mil 675 puntos. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq registró una baja del 0.08 %, finalizando en 26 mil 130 enteros.

Presión inflacionaria sobre la Reserva Federal

El informe publicado este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA) reveló que el PCE subyacente mostró un incremento interanual de los precios del 3.3 % en julio, cifra que añade presión al banco central estadounidense en relación con eventuales incrementos en los tipos de interés.

Por otro lado, el indicador general —que integra alimentos y energía— registró un avance interanual del 3.7 % respecto a julio de 2025. En la comparación mensual frente a junio, tanto la medición subyacente como la general mostraron un repunte del 0.2 %.

Comportamiento sectorial y corporativo

En el plano empresarial y sectorial predominaron los números rojos, siendo el sector salud el más castigado con un descenso del 1.01 %, arrastrado en parte por la farmacéutica Moderna, cuyas acciones cayeron un 5.77 %.

En contraste, Meta avanzó un 1.07 % al cierre de la sesión tras alcanzar un acuerdo legal que busca resolver las demandas presentadas por diversos estados de EE. UU., los cuales acusaban a la compañía de diseñar plataformas como Facebook e Instagram con características adictivas para menores de edad.

En los mercados de materias primas, el petróleo intermedio de Texas (WTI) moderó la tendencia a la baja observada al inicio del día y cerró en 82.23 dólares el barril, lo que representó un descenso del 0.16 % en comparación con el martes.

Con información de EFE