14 C
Aguascalientes
15 noviembre, 2025
Tendencias

Acusan utilización de vehículo oficial de la SSPE en convivio…

Forma parte de la Policía Municipal de Jesús María

Ya se recolectan firmas para contar un nuevo municipio en…

Suena otro DT argentino para suplir a Gago en Necaxa

Repuntan robos por en comercios por el Buen Fin en…

Aguascalientes se une a la Marcha Nacional de este ¡Por…

Diabetes se coloca como 3ra causa de muerte en Aguascalientes 

Asegura CNTE en Aguascalientes que demandas no se han resuelto

Desconoce Arámbula sí gobierno de Aguascalientes solicitará deuda para 2026

Le vamos a dar con todo al PAN: Moreno

Ya se recolectan firmas para contar un nuevo municipio en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antes de que termine el año se formalizará la petición al Congreso de Estado para que la población de Villa Juárez pueda ser elevada a categoría de ayuntamiento, reiteró José Manuel González Mota, alcalde de Asientos.

“Estamos en la recolección de firmas de la gente, si acepta que sea un nuevo municipio en Villa Juárez y que podamos presentar la propuesta ante el Congreso del Estado”, indicó el edil por el PRD.

La propuesta de elevar a rango de ayuntamiento a Villa Juárez tiene más de dos décadas, pero cobró mayor fuerza a últimas fechas. Impulsada precisamente por el mismo alcalde de Asientos, quien reside en la población propuesta para ser el municipio 12 del estado.

“Es una iniciativa que tiene desde el año 2000 en el Congreso. Yo digo que la gente si quiere y vamos a recolectar las  firmas para que se recupere la iniciativa”,  reiteró González Mota.

Cabe mencionar que hasta el momento, ningún integrante del Congreso del Estado se ha pronunciado a favor de crear un nuevo municipio en Aguascalientes.