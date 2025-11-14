Ya se recolectan firmas para contar un nuevo municipio en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antes de que termine el año se formalizará la petición al Congreso de Estado para que la población de Villa Juárez pueda ser elevada a categoría de ayuntamiento, reiteró José Manuel González Mota, alcalde de Asientos.

“Estamos en la recolección de firmas de la gente, si acepta que sea un nuevo municipio en Villa Juárez y que podamos presentar la propuesta ante el Congreso del Estado”, indicó el edil por el PRD.

La propuesta de elevar a rango de ayuntamiento a Villa Juárez tiene más de dos décadas, pero cobró mayor fuerza a últimas fechas. Impulsada precisamente por el mismo alcalde de Asientos, quien reside en la población propuesta para ser el municipio 12 del estado.

“Es una iniciativa que tiene desde el año 2000 en el Congreso. Yo digo que la gente si quiere y vamos a recolectar las firmas para que se recupere la iniciativa”, reiteró González Mota.

Cabe mencionar que hasta el momento, ningún integrante del Congreso del Estado se ha pronunciado a favor de crear un nuevo municipio en Aguascalientes.