Yolanda Andrade arremete contra Victoria Ruffo: “Con los niños no”

Redacción

Un nuevo cruce de declaraciones volvió a encender la conversación en redes sociales. La conductora Yolanda Andrade envió un contundente mensaje a la actriz Victoria Ruffo, sumándose a la controversia generada por los comentarios que esta última hizo sobre la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tras su debut artístico en el Auditorio Nacional.

La polémica inició cuando Ruffo fue cuestionada sobre las críticas que recibió la pequeña tras presentarse en un concierto del grupo Sentidos Opuestos. Aunque intentó salir en su defensa frente a los comentarios negativos sobre su apariencia física, la actriz desató una ola de reacciones al referirse a la etapa del crecimiento de los menores:

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”, declaró Ruffo.

La reacción de Yolanda Andrade

Las palabras de la actriz fueron interpretadas por diversos usuarios como una crítica indirecta hacia la menor, lo que llevó a la titular de Montse & Joe a pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales. Andrade compartió una imagen del rostro de Ruffo acompañada de una postura categórica:

“¡Victoria Ruffo, con los niños no! Habla de tus otros hijos, ya están grandes para cualquier conversación. Saludos Sra. Victoria Ruffo. Opinión Yolanda Andrade: Porque quiero, y una vez más, CON LOS NIÑOS NO. MEJOR HABLEMOS DE LA OBESIDAD”, escribió la conductora.

Andrade enfatizó que los menores no deben ser expuestos al debate público ni a escrutinios sobre su físico. El mensaje generó opiniones divididas en la red: mientras algunos aplaudieron su defensa hacia la hija de Rosaldo y Derbez, otros sugirieron que la conductora debió mantenerse al margen del tema.

Alessandra Rosaldo responde al conflicto

Por su parte, Alessandra Rosaldo rompió el silencio al ser abordada por los medios de comunicación. Aunque prefirió no nombrar directamente a Victoria Ruffo, dejó clara su postura sobre los juicios hacia menores y las críticas externas:

“A mí no me gusta opinar de otras personas, entonces no tengo nada que opinar… Menos voy a opinar sobre hijos ajenos, imagínate. No, no… sin mensaje ni nada que opinar”, señaló la cantante.

Rosaldo puntualizó además que su hija no cuenta con redes sociales, por lo que está blindada de los comentarios del público, y concluyó con una reflexión sobre la toxicidad en las plataformas digitales: «Está muy consciente de la cantidad de enojo que hay ahí afuera y muy consciente también de que al que tira mi..rda, mi..rda le cae».

Con información de TVNotas.

Foto: Instagram Yolanda Andrade.