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7 septiembre, 2026
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Yuri en Aguascalientes para celebrar Fiestas Patrias 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Este 15 de septiembre, los festejos patrios por el 216 Aniversario de la Independencia de México contarán con la presencia Yuri; además tendremos actividades gratuitas para toda la familia.

2:00 pm – Entrega de boletos para antojitos en Plaza Patria

4:30 pm – Festival artístico en Plaza Patria.

6:00 pm – Palacio de Gobierno abre sus puertas para recibirte con antojitos típicos, música y muchas sorpresas.

10:00 pm Grito de Independencia

Al terminar el Grito de Independencia, disfruta del concierto de YURI en vivo.

¡Todas las actividades son GRATUITAS!