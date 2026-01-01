Zacatecas: ataque con explosivos a comandancia en Ojocaliente deja 6 heridos

Redacción

Nueva jornada violenta en Zacatecas. Ahora con una explosión ocurrida la noche de este domingo 30, cerca de la comandancia de policía, del municipio de Ojocaliente; dejando saldo inicial de seis personas heridas.

En base a las primeras notificaciones, el suceso se habría originado por un presunto atentado, después de que un artefacto explosivo fuera arrojado a la zona. Al parecer desde una unidad vehicular que circulaba por la zona.

Apenas el sábado último, se reportaron sucesos violentos en el municipio de Villa García, también la región sur del estado zacatecano.

Confirman seis heridos

De acuerdo a un informe dado a conocer por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, la explosión ocasionó heridas en media docena de personas; quienes habrían sido atendidas.

En un mensaje publicado en la red social Facebook, Reyes Mugüerza expuso que se dispuso un operativo en el municipio de Ojocaliente y sus alrededores, para dar con el o los presuntos responsables.

“Hace unos momentos se registró una explosión en las inmediaciones de la Comandancia de Policía del municipio de Ojocaliente.

De acuerdo con los reportes proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, podemos informar que desde un vehículo que transitaba por el lugar fue arrojado lo que podría tratarse de un artefacto explosivo. Hasta el momento, se reportan seis civiles heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica.

De manera inmediata, se reforzó el operativo de seguridad en la zona con el objetivo de dar con los responsables. En estos momentos, la situación se reporta bajo control”, anotó el funcionario.

Reyes dijo que se dará seguimiento al caso, por medio de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

Foto: Redes sociales.